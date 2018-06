BMW Motorrad Bakal Boyong C 400 X ke Indonesia

Jakarta: BMW Motorrad Indonesia terus melengkapi jajaran produknya dengan berbagai model. Bahkan diketahui, merek asal Jerman ini bakal menghadirkan skuter matik C 400 X di Indonesia.



Hal ini disampaikan oleh CEO BMW Motorrad Indonesia, Joe Frans, saat buka puasa bersama di dealer BMW Motorrad Jakarta pada Senin (4/6/2018). Dia menjelaskan bahwa sepeda motor ini akan masuk ke Indonesia pada semester dua 2018.

"Saya belum mendapatkan jadwal kapan sepeda motor ini C 400 X bakal dipasarkan di Asia. Cuma satu hal yang bisa saya kasih tahukan, akan masuk di tahun ini," ungkap Joe.Skuter matik besutan BMW ini diperkenalkan pertama kali di EICMA 2017. Skutik bermesin kecil ini akan melengkapi jajaran skutik BMW Motorrad Indonesia yang sebelumnya sudah dihuni oleh C 650 GT dan C 650 Sport.C 400 X menggendong mesin 350 cc, satu silinder, electronic fuel injection dengan teknologi digital engine control plus ASC yang menggelontorkan tenaga 34 daya kuda (dk) di 7.500 rpm dan torsi 35 Nm di 6.000 rpm. Mesin itu dikombinasikan dengan transmisi otomatis CVT untuk menyalurkan tenaga ke roda.Kemudian skutik ini juga sudah dilengkapi dengan fitur pengereman anti-lock braking system, lampu belakang dengan LED, rangka baja tubular, hingga layar TFT 6,5 inci dengan fitur Connectivity.Selain itu Joe juga menjelaskan kalau konsumen di segmen premium juga tetap menginginkan sepeda motor bermesin kecil. Menurutnya, penggunaan sepeda motor bermesin kecil bisa jadi alternatif bagi mereka jika sudah bosan dengan sepeda motor bermesin besar."Sepeda motor bermesin besar bukan buat harian juga untuk mereka, jadi mereka juga membutuhkan sepeda motor dengan bermesin kecil," papar Joe.(UDA)