Knalpot Akrapovic Palsu All New PCX, Salah Tempel Stiker?

Jakarta: All New Honda PCX baru-baru ini menjadi sorotan karena Honda membawa model modifikasi namun dengan knalpot palsu Akrapovic. Setelah di usut, ternyata ini adalah kesalahan pengerjaan dari bengkel modifikasi yang menangani skuter matik (skutik) tersebut.



Skutik All New PCX modifikasi garapan Custom Concept Industrie (CCI). Mereka pun akui bahwa ada kesalahan ketika mengerjakan bagian knalpot tersebut.

"Orang saya salah memasang stiker di knalpotnya, harusnya Yoshimura R11," ujar pemilik CCI, Ariawan Wijaya, melalui pesan singkatnya.Ariawan sebenarnya sudah mengetahui hal ini saat skutik tersebut dipamerkan, dan segera melepas stikernya. Hanya saja foto dengan versi stiker yang masih menempel sudah tersebar lebih dulu. "Nanti Honda akan klarifikasi," jelasnya lagi.Kesalahan ini tentu mendapatkan perhatian dari Sphinx Motorsport selaku distributor resmi Akrapovic di Indonesia. Mereka menyatakan kekecewaanya dengan mengunggah pernyataannya di laman resmi Fecebook mereka."Kami selaku distributor Resmi Akrapovic di Indonesia menyatakan bahwa knalpot yg digunakan saat launching New Honda PCX 150 oleh AHM Indonesia ini adalah BUKAN produk asli Akrapovic - Made in Slovenia," tulis di laman Facebook-nya(UDA)