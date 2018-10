New Yamaha R25, Tawarkan Desain Baru dan Up-side Down

Jakarta: Yamaha akhirnya melakukan penyegaran terhadap Yamaha YZF-R25 dan R3 yang mereka lakukan secara global di Jakarta pada Kamis (11/10/2018). Adapun ubahan yang terlihat kasat mata dari motor versi terbaru dari beginner sport Yamaha tersebut adalah dari sisi desain dan suspensi depan.



Desainnya kini punya wajah yang mirip dengan R15 meski sisi dalam fairing kini terlihat lebih padat. Sementara di bagian depan motor ini sudah menggunakan model suspensi upside down untuk membuat tampilannya lebih sporty. Sisi lain yang terlihat ada perubahan adalah bagian lampu yang sudah full LED.

"Yamaha Indonesia adalah satu-satunya produsen R25 dan R3 yang beredar di dunia sejak pertama debutnya di 2014. Kami memenuhi sistem produksi berdasarkan standar global Yamaha dan kontrol kualitas menyeluruh untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi ke seluruh dunia," klaim President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) melalui keterangan resminya.Perbaikan yang dilakukan Yamaha memang tidak menyentuh bagian mesin, mengingat basis mesinnya memang masih up to date. Meski demikian, Yamaha tetap melakukan penyesuaian dari sisi harga jualnya yaitu Rp58,6 juta yang kami kutip di web resmi Yamaha, ada kenaikan sebanyak Rp1,6 juta dibandingkan dengan versi sebelumnya.Tentu kenaikan ini masih bisa dimaklumi. Mengingat material seperti lampu LED hingga desain dan penggunaan tipe suspensi up side down, membuat perubahannya terlihat cukup banyak.Jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Honda CBR250RR dan Ninja 250 SE, Yamaha R25 unggul dari banderol harga, alias supersport termurah di kelasnya. Namun dari spesifikasi lainnya, ada beberapa kelemahan yang dimiliki. Termasuk perbedaan tenaga jika dibandingan dengan kedua rivalnya itu.TIPE MESIN Liquid cooled 4-stroke, DOHCSISTEM BAHAN BAKAR Fuel InjectionTIPE KOPLING Basah, Kopling manual , MultiplatTIPE TRANSMISI Constant mesh 6-kecepatanJUMLAH / POSISI SILINDER Inline 2-cylinderDIAMETER X LANGKAH 60,0 x 44,1 mmPERBANDINGAN KOMPRESI 11,6 : 1DAYA MAKSIMUM 26,5kW/12000rpmTORSI MAKSIMUM 22.6Nm/10000rpmSISTEM STARTER Elektrik starterSISTEM PELUMASAN BasahKAPASITAS OLI MESIN Total = 2,40 L ; Berkala = 1,80 L ; Ganti filter oli = 2,10 LP X L X T 2090mm X 720mm X 1135mmJARAK SUMBU RODA 1380mmJARAK TERENDAH KE TANAH 160mmTINGGI TEMPAT DUDUK 780mmBERAT ISI 166 kgKAPASITAS TANGKI BENSIN 14 LiterTIPE RANGKA DiamondSUSPENSI DEPAN TeleskopikSUSPENSI BELAKANG Swing ArmBAN DEPAN 110/70-17M/C (54S)BAN BELAKANG 140/70-17M/C (66S)REM DEPAN Cakram Hidraulic , Piston GandaREM BELAKANG Cakram Hidraulic, Piston TunggalSISTEM PENGAPIAN TCIBATTERY GTZ8VTIPE BUSI NGK/CR9E(UDA)