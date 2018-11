Drag Wars Fasilitasi Pecinta Drag Race Motor Besar

Jakarta: Surabaya Drag Community dan Bodisa Motor Bogor kembali merencanakan aduh sepeda motor besar di trek lurus. Indonesia Drag Wars akan menjadi obat rindu para pecinta drag race motor besar yang terakhir diselenggarakan 2017.



Ketua Panitia Indonesia Drag Wars, Boy Nugroho, menjelaskan ajang ini sudah lama dinantikan oleh para pecinta sepeda motor besar. Mengingat ajang drag race untuk sepeda motor besar jarang dilakukan di Indonesia.

Kemudian sebagai pembeda dengan acara serupa tahun lalu, Drag Wars juga memfasilitasi ajang drag race untuk kelas mobil. Nantinya drag race untuk sepeda motor akan dilakukan Sabtu (17/11/2018) dan untuk mobil pada (18/11/2018)."Harapan kami dalam ajang ini semua bisa berkumpul menjadi satu, dan menjadikan ajang ini sebagai reuni nostalgia untuk pencinta hobi motor dan mobil," ujar Boy melalui keterangan resminya.Sebagai lokasi acara, Lapangan Udara (Lanud) Rumpin Bogor sudah dipersiapkan. Lintasan lanud sepanjang 1.000 meter siap memfasilitasi drag race dengan panjang 402 m."Sengaja kita mengambil 402 m karena untuk sepeda motor besar perlu lintasan yang cukup panjang untuk mendapatkan peak performance. Sedangkan menggunakan 201 m, performa motor besar tidak didapatkan," sambut Chairman Speed Lovers Indonesia Harry Widjayanto.Acara kali ini juga kembali mendapatkan dukungan dari Dealer Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta. Nantinya dealer resmi Harley-Davidson ini akan menyediakan berbagai kebutuhan para pembalap yang ingin turun di lintasan drag race, mulai dari suku cadang hingga perlengkapan berkendara.“Sebagai Authorized Dealer Harley-Davidson, apalagi kami sendiri juga adalah biker, maka Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta selalu hadir mendukung kegiatan yang memang bernilai positif bagi para biker, dan dapat menjadi ajang silaturahmi, makin mempererat hubungan persaudaraan walau dari klub yang berbeda,” kata Dealer Principal Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta Sahat Manalu.Dukungan dari dealer resmi Harley-Davidson ini tidak terlepas dari para anggota Harley Owners Group Anak Elang Jakarta Chapter yang menyambut baik Indonesia Drag Wars. Director HOG Anak Elang Jakarta Chapter, Suherli, mereka mendukung penuh aktivitas kali ini karena balapan merupakan salah satu dari bagian hobi mereka."Buat mereka yang penyuka sepeda motor besar, tentu akan suka juga dengan kecepatan. Pada dasarnya kami mendukung kegiatan ini, dan mungkin beberapa anggota kami ada yang turun nantinya," beber Suherli."Pendaftaran sebesar Rp500 ribu, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah, tropi, dan berbagai hal lainnya. Target kami di 2018 ini sekitar 150 starter," tutup Boy.BB1 HD STREET S/D 750CCBB2 HD SPORTSTER S/D 1200CCBB3 HD FXR,DYNA,SOFTAIL S/ 1800CCBB4 HD TOURING S/D 1800CCBB5 HD FFABB6 HD +50 NOSTALGIABB7 SUPER FFA ALL BIKESBB8 SUPERBIKE S/D 800CCBB9 SUPERBIKE 2 CYL S/D 800CCBB10 SUPERBIKE S/D 1400CCBB11 BRACKET 10.5 DETIKBB12 BRACKET 11 DETIKBB13 BRACKET 12 DETIKBB14 BRACKET 13 DETIKBB15 BRACKET 14 DETIKDR1 BRACKET 11DETIKDR2 BRACKET 12 DETIKDR3 BRACKET 13 DETIKDR4 BRACKET 14 DETIKDR5 BRACKET 15DETIKDR6 BRACKET 15.5 DETIKDR7 BRACKET 16 DETIKDR8 BRACKET 16.5 DETIKDR9 BRACKET 17 DETIKDR10 ALL MOTOR NA S/D 2700CCDR11 ALL MOTOR NA SOHC S/D 2000CCDR12 FFADR13 MONSTER DIESEL S/D 2800CCDR14 2WD TURBO FRONT / REQR S/D 2000CCDR15 CITY CAR NA S/D 2000CCDR16 MINIBUS NA S/D 2000CC NO SWAPDR17 BRACKET 18 DETIKDR18 BRACKET 19 DETIK(UDA)