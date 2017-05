All New Honda CBR250RR Debut di IRS Seri-2

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah batal tampil pada seri perdana kejuaraan nasional (Kejurnas) Indospeed Race Series (IRS) beberapa waktu lalu, karena alasan teknis, kini pasukan balap Honda siap. Mereka bakal terjun dan melakukan debut balap nasional bagi All New CBR250RR.



Tentunya ini menjadi penantian panjang akan rasa penasaran pecinta balap tanah air, yang ingin melihat langsung aksi penunggang motor sport tersebut. Apalagi status juara pada debut balap Asia Road Racing Championship (ARRC) yang melekat, membuat banyak orang ingin tahu.

PT Astra Honda Motor (AHM) bersama Astra Honda Racing Team (AHRT) akan menurunkan pembalap ARRC, macam Gerry Salim dan Reza Danica. Belum lagi ada 11 tim balap Honda lain yang juga menggunakan motor yang sama."Tantangan ini memang berat namun saya optimis dapat meraih hasil maksimal nanti. Saya juga sudah merasa cocok dan yakin dengan performa motor. Ini membuat saya sangat bersemangat untuk bisa mengulangi kesuksesan saya di ARRC,” ujar Gerry Salim.Sementara itu, dalam upaya pembibitan pembalap potensial Tanah Air, AHM turut mengikutsertakan siswa balap Astra Honda Racing School (AHRS) yang telah lolos seleksi awal ke ajang One Make Race (OMR) Honda, yang diadakan bersamaan pada setiap seri IRS.Pada tahun ke-8 pelaksanaannya, sebanyak 40 siswa balap AHRS akan mengikuti proses seleksi awal dengan unjuk keterampilan menggunakan All New Honda CBR150R pada OMR 150cc dan 8 siswa balap AHRS menggunakan motor All New Honda CBR250RR di kelas OMR 250cc.(UDA)