Yamaha Borong Penghargaan Motor Bergengsi

Metrotvnews.com, Jakarta: Ajang Otomotif Award rutin diadakan tiap tahunnya. Penghargaan ini mengapresiasi produsen otomotif yang telah menghadirkan produk-produk terbaiknya untuk konsumen.



Pada acara yang berlangsung disela gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Yamaha menjadi salah satu bintang dengan berhasil menggondol 10 penghargaan bergengsi.

Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan penilaian tim juri selama satu tahun belakangan, berdasarkan motor yang telah dites. Dua produk baru Yamaha yakni Aerox 155 VVA dan All New R15 langsung mendapatkan penghargaan.Aerox 155 VVA mendapatkan gelar Best of The Best Skutik serta Best Skutik 150cc, sedangkan All New R15 bergelar Best Sport Fairing 150cc serta Best Engine Yamaha G3J6E yang terpasang pada motor sport baru tersebut.Di kategori lainnya Yamaha Jupiter Z1 merebut Best Cub 110-115 cc. Kategori skutik, Yamaha menambah deretan penghargaan berkat kontribusi Mio M3 AKS SSS sebagai Best Low Skutik 110-125 cc serta Best Skutik Retro 110-125 cc dari New Fino 125 Blue Core.Di kategori populer motor sport, Yamaha membawa pulang perhargaan Best Sport Naked 250 cc melalui MT-25. Kemudian motor superbike mereka Yamaha YZF-R1M menyabet gelar Best Big Bike Sport serta Best of The Best Big Bike.Berikut 10 penghargaan yang diraih Yamaha.1. Best Cub 110-115 cc: Yamaha Jupiter Z12. Best Low Skutik 110-125 cc: Yamaha Mio M3 AKS SSS3. Best Skutik Retro 110-125 cc: New Yamaha Fino 125 Blue Core4. Best Skutik 150 cc: Yamaha AEROX 155 VVA5. Best of The Best Skutik: Yamaha AEROX 155 VVA6. Best Sport Fairing 150 cc: All New R157. Best Sport Naked 250 cc: Yamaha MT-258. Best Big Bike Sport: Yamaha YZF-R1M9. Best of The Best Big Bike: Yamaha YZF-R1M10. Best Engine: Yamaha G3J6E (All New R15)(UDA)