Scomadi, Merek Skuter Ternama Asal Inggris

Jakarta: Motor skuter yang punya tampilan klasik, dengan buritan semok biasanya dikenal dengan merek Vespa. Ya merek Italia satu ini punya desain khas dan orang Indonesia sudah familiar dengan bentuknya.



Tapi diluar itu ada Lambretta, merek Italia lain dan Scomadi. Nah barang kali merek yang disebut terakhir ini agak asing di telinga, karena ini adalah merek asal Inggris.

Meski baru terdaftar tahun 2005, Scomadi sendiri menjual skuter modern klasik yang mewah dan berpengalaman lebih dari 60 tahun. Merek ini merupakan kerjasama dari Frank Sanderson of Scooter Innovation Ltd dan Paul Melici of PM Tuning Ltd.TT125 merupakan salah satu model skuter yang terkenal dari Scomadi. Dituliskan Autocar, Scomadi sudah memiliki jaringan penjualan di Inggris, Eropa, Oseania dan Asia, serta punya pabrik di Thailand.Scomadi TT125 mengusung mesin 124,6cc silinder tunggal, SOHC, 2 valve, dimana mesin ini berasal dari Aprilia. Mesin injeksi ini mampu menghasilkan tenaga 11 daya kuda yang bisa membesar hingga 15 daya kuda dengan remap ulang ECU dan ganti knalpot.Selain Scomadi TT125, model-model lainnya ada TT200 dan TL125. Dengan lokasi pabrik di Thailand, kira-kira Scomadi kapan hadir untuk Indonesia ya?(UDA)