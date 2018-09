Persaingan Sengit Motor Custom di Kota Angin Mamiri

Makassar: Kontes modifikasi motor-motor kustom atau custom bike contest yang dihelat dalam gelaran Suryanation Motorland Battle (SMB) 2018 Seri keenam, kini sambangi Kota Makassar Sulawesi Selatan. Persaingan para builder untuk mendapatkan tiket Best of the Best semakin panas karena ini adalah seri terakhir sebelum babak final di Kota Surabaya akhir September 2018.



Komite penyelenggara event yaitu Rizky Dwianto menjelaskan, kontes sepeda motor custom yang berlangsung Sabtu (8/9/2018) sudah diikuti oleh 126 sepeda motor. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan awal sebanyak 120 sepeda motor yang terbagi atas 15 kelas yang dilombakan.

"Persaingan di Seri ke enam ini semakin ketat mengingat ajang ini sudah akan berakhir di Surabaya Akhir September nanti. Sehingga para builder semakin kreatif dalam menampilkan karta mereka dan diharapkan bisa membeirkan inspirasi bagi builder lainnya untuk berkaya sesuai dengan tema tahun ini yaitu Live to Inspire," ujar Rizky melalui pernyataan resminya.Di seri kali ini, masih tetap mempertahankan tiga juri yitu Indra Pranajaya (Razzle Dazzle Chopper Works Bandung), Bimo Hendrawan (Bimo Custombikes Jakarta), dan Lulut Wahyudi (Retro Classic Cycle Yogyakarta). Menurut mereka persaingan kontes di Kota Angin Mamiri ini semakin sengit dan unjuk kebolehan memamerkan karya-karyanya."Banyak kemajuan signifikan, finishing mereka lebih rapi dan bersih. Semua ini tidak terlepas dari mentor dan sharing session, tidak hanya sekadar pertunjukan tetapi kita melihat juga seperti keindahan sepeda motor," ujar Bimo.Tidak hanya menghadirkan ratusan sepeda motor custom, tetapi juga menghadirkan custom culture secara keseluruhan. Mulai dari rolling thunder, penjaja apparel, diecast, games, hingga penampilan dari The Changcuter serta Shaggy Dog sebagai penutup.STREET CUB/CHOPPY CUB (DIBAWAH 250CC): Sugiharto - Honda C86 - Gie Custom Hand MadeCAFE RACER (DIBAWAH 250CC): Hasrul Azis - Kawasaki Ninja 150 - Gudang Kiri MotorcycleCHOPPER/BOBBER (DIBAWAH 250CC): Andi Rizal - Yamaha Scorpio - Ewako Custom WorksSCRAMBLER/TRACKER (DIBAWAH 250CC):Asdar N - Honda CRF 150 - Asdar Custom GarageSPORT FREE FOR ALL (DIBAWAH 250 CC): Lutfi A Faluti - Honda Tiger - Uphy ModifiedCHOPPER/BOBBER (DI ATAS 250CC): Andi Adithiya - Harley-Davidson Shavel - Bulbul GarageSCRAMBLER/TRACKER (DI ATAS 250CC): Herianto - Honda CB 400 - Jupe CustomMATIC KUSTOM: Dedenk - Yamaha Mio - Dedenk CromeFREE FOR ALL: Herman Rahlan - Harley-Davidson - DSG Motorcycle GarageTHE BEST CLASSIC SCOOTER: DG Nua - Vespa SS - Cafe Boot'sTHE BEST CLASSIC BIKE: Komang Ade Saputra - Yamaha DT 100 - RizkyTHE BEST COLABORATION: Brilyan PH Kusuma - Yamaha Scorpio - X-Bose Bid'ah DesignTHE BEST INSPIRATION: Hasbullah - Honda Beat - DC 2 & 24 RacingTHE BEST PAINTING: Ariel ART - Suzuki Satria FU - Art ModificationTHE BEST OF THE BEST MAKASSAR: Herman Rahlan - Harley-Davidson - DSG Motorcycle Garage(UDA)