Bikers Jawa Barat Guyub di Honda Bikers Camp Bandung

Metrotvnews.com, Bandung: Sebanyak 150 bikers anggota komunitas motor Honda yang tergabung dalam Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB), guyub dan kumpul bersama dalam Honda Bikers Camp yang digelar 1-2 April 2017 di Natural Hill Lembang, Jawa Barat (Jabar).



Kali ini dalam momentum yang digelar khusus Honda Jawa Barat bertema 'Honda Bikers Camp All New Honda Supra GTR 150'. Tujuannya tak lain untuk menambah keakraban antara komunitas motor Honda di Jabar.

"Berbagai acara mulai dari sharing mengenai komunitas mulai dari mendirikan, menyusun kepengurusan, anggaran dasar dan rumah tangga (AD/RT), mengelola keuangan hingga membangun relasi dengan komunitas lainnya," papar General Manager Sales, Marketing & Logistic PT Daya Adicipta Motora (DAM), Lerri Gunawan.Acara ini dikemas menarik dengan menggabungkan aktivitas touring serta mencoba All New Supra GTR 150 menuju lokasi. "Komunitas bisa mencoba ketangguhan motor ini sebagai motor yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang menyukai petualangan," lanjut Lerri.Mario Iroth, salah satu bikers Indonesia yang telah melakukan perjalanan lintas negara, juga dihadirkan untuk berbagi pengalaman. Terkhusus berbicara mengenai petualanngannya di Wheel Story season 4 yang menuju Selandia Baru menggunakan CB500X.Tentunya momentum ini jadi momen yang sulit untuk terlupakan. Apalagi bukan hanya touring, namun ada juga item acara test ride all New Supra GTR 150 di lokasi. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti serangkaian acara outbound dengan games-games menarik untuk mempererat kekompakan sesama bikers.(UDA)