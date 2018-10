Penyegaran Teknologi & Tampilan Kawasaki Ninja ZX-6R

Jakarta: Kawasaki Indonesia ternyata memboyong New ZX-6R. sepeda motor 600 cc ini hadir dengan tiga pembaharuan, yakni teknologi, kelistrikan, dan desain baru.



Diketahui New ZX-6R dibekali dengan fitur quick shifter. Teknologi ini membuat Anda dapat memindah gigi tanpa menarik kopling, yang membuat motor ini menjadi lebih menyenangkan untuk dikendarai.

ZX-6R baru ini juga dilengkapi dengan Kawasaki Traction Control-3 Mode (KTRC). Terdapat mode Mode 1 dan 2 yaitu maximum acceleration, yang bisa digunakan di jalanan non-slippery. Sementara mode 3 yaitu riding stability yang bisa digunakan di jalanan licin.Sepeda motor ini juga dilengkapi dengan selectable power modes, pengendara bisa memilih mode power rendah atau tinggi saat berkendara. Selain itu ada juga Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System (KIBS) untuk pengereman yang lebih efektif dan efisien untuk sepeda motor supersport.Ubahan juga terjadi di tampilan dengan desain baru cowling depan merepresentasikan evolusi dari wajah Ninja yang ikonik. Bagian sektor lampu dilengkapi dengan Twin LED headlamps, sedangkan bagian buritan banyak terinspirasi dari ZX-10R.Sektor mesin masih mengandalkan mesin 636 cc DOCH 4-silinder bertenaga 128 daya kuda. Sehingga sepeda motor ini menjadi lawan yang tepat untuk Yamaha R6 di tanah air."Kami menghadirkan New ZX-5R ke Indonesia untuk memenuhi keinginan pecinta Kawasaki di atas 600 cc. Kami membanderol New ZX-6R dengan harga Rp299,4 juta seperti yang lama," ucap Head Sales & Promotion Kawasaki Motor Indonesia, Michael C Tanadhi, Rabu (31/10/2018) di sela-sela IMOS 2018.(UDA)