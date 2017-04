Drag Bike Championship 2017 Boyolali, Diramaikan 402 Dragster

Metrotvnews.com, Boyolali: Kejuaraan Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 putaran pertama tengah sukses digelar di di Sirkuit Area Terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pekan lalu. Pada babak penyisihan, ajang yang diikuti oleh 402 dragster dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini diwarnai persaingan ketat dan sengit.



"Event drag bike ini populer di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa populer karena populasi pengguna motor di daerah semakin meningkat dan balap liar otomatis muncul di mana-mana. Pertamax Motorsport hadir menyelenggarakan event untuk menjadi wadah yang positif bagi mereka yang mencintai kecepatan. Daripada berisiko tinggi membahayakan banyak orang dan juga diri sendiri di jalan raya, kami ingin mereka lebih terarah pada prestasi yang dapat dibanggakan," kata Direktur Pertamax Motorsport, Rifat Sungkar, dalam keterangan resminya.



Tidak hanya babak penyisihan, pada babak final juga diwarnai persaingan ketat, karena masing-masing dragster menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk meraih poin agar keluar sebagai juara umum di akhir putaran. Menurut penyelengara, ada peraturan yang cukut ketat untuk bisa menjadi juara umum. Yaitu para dragster harus mengikuti lima kelas utama sebanyak tiga putaran dari empat putaran yang akan diselenggarakan.

"Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menaati peraturan yang menjadikan mereka pribadi yang sportif dalam perlombaan. Di Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017, mereka akan bertanding di kelas yang sama dengan para lawan dengan spesifikasi motor yang sama, sehingga semua berimbang dan kompetitif," tambah Rifat.Beberapa nama yang berlaga di ajang ini di antaranya dragster nasional kawakan seperti Arif Megantara yang berada di posisi teratas dalam dua kelas sekaligus, yaitu Sport Frame Standard 2 Tak Tune Up 155 cc Pemula serta Sport Frame Standard 2 Tak 155 cc.Begitu juga dengan dragster nasional Rizky Ibrahim yang menjuarai kelas Bebek 4T TU 130 cc dan Aditya Ucil yang menjuarai kelas Matic Tune Up 200 cc. Sementara dragster senior seperti Eko Chodox Sulistyo juga meraih tren positif dengan berada di posisi lima kelas Free for All.Pertamax Motorsport Drag Bike Championship 2017 memperlombakan sebanyak total 18 kelas berbeda, dengan lima kelas utama yang dipoinkan untuk bisa menjadi juara umum di akhir putaran.(UDA)