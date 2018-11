TDR Boyong Motor Listrik Tiongkok di IMOS 2018

Jakarta: Tren kendaraan masa depan bertenaga listrik sudah mewabah ke suluruh dunia. Bahkan beberapa negara seperti Prancis dan Tiongkok, sudah mengumumkan untuk menjadi yang terdepan dalam pengembangan mobil listrik.



Meski tidak seperti kedua negara tersebut, Indonesia bukan hanya hanya diam menyambut tren mobil listrik ini. Keberadaan sepeda motor listrik pun mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui ajang pameran otomotif seperti di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2018.

Marketing TDR, Jeffry mengatakan, sepeda motor listrik yang ditampilkan pihaknya tak lain untuk mempekenalkan perkembangan teknologi industri otomotif dunia yang juga sampai ke Indonesia."Sepeda motor listrik yang kami display ini sekaligus untuk tes pasar dalam negeri, sambil menunggu langkah pemerintah. Termasuk regulasinya yang saat ini sedang dipersiapkan," kata Jeffry kepada Medcom.id di IMOS, Jumat 2 November 2018.Super Soco TSSaat ini TDR memajang dua varian motor listrik bergaya sporty asal Tiongkok, yakni Super Soco TS dan Super Soco TC. Super Soco TS, memiliki dimensi panjang 1.889mm, lebar 702 mm, dan tinggi 1.056 mm. Motor ini menggunakan cell baterai Panasonic, Samsung, atau LG, dengan motor elektrik milik Bosch.Dengan spesifikasi tersebut, Super Soco TS dibekali baterai berkapasitas 26 Ah dengan 60 volt, yang memiliki tenaga 2.400 watt, dengan torsi maksimum 120 Nm, dan mampu menempuh jarak hingga 60 Km. Label harga yang ditawarkan Rp36,5 juta (on the road).Sementara untuk Super Soco TC dibekali baterai berkapasitas 30 Ah dengan 60 volt, dan motor elektrik Bosch. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga 3.000 watt, torsi 150 Nm dan jarak tempuh hingga 80 km. Varian ini dilabeli seharga Rp41,5 juta (on the road).(UDA)