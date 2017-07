New Honda Scoopy jadi Idola Baru Warga Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Soal penjualan sepeda motor, Honda sudah sangat mendominasi pasar motor nasional. Segmen skutik semakin besar, dan pabrikan satu ini menguasainya lewat model BeAT.



Tapi tak hanya itu, model skutik lainnya pun juga jadi penyumbang penjualan besar, seperti Honda Scoopy. Model terbarunya New Scoopy bahkan jadi primadona baru masyarakat Jakarta.

Selama 39 hari pameran berlangsung, skutik yang kini mengusung pelek berdiameter 12 inci ini terjual sebanyak 2.000 unit lebih. "Skutik ini menjadi bintang selama acara berlangsung," papar Ario, Head of Marketing PT Wahana Makmur Sejati (WMS).Selama Jakarta Fair 2017, WMS yang merupakan main dealer motor Honda wilayah Jakarta-Tangerang mengantongi pemesanan hingga 5.500 unit. Angka ini naik hingga 42 persen, dibandingkan kegiatan yang sama tahun lalu.Selain Honda New Scoopy FI, Honda BeAT dengan varian BeAT Street, BeAT Sporty, dan BeAT POP tetap menjadi produk andalan dengan total penjualan 1.200 unit. Masih dari jajaran AT Honda, Honda Vario dengan varian Vario 110, Vario 125, dan Vario 150 juga berhasil memikat konsumen dengan total penjualan hingga 1.350 unit.Untuk tipe sport, tercatat total 500 unit terjual dari Verza 150, Mega Pro FI, Sonic 150, CB 150R, CBR 150R, CBR 250RR, dan CRF 250RL. Sepanjang Jakarta Fair berlangsung, CBR 150R dan CBR 250RR membukukan penjualan terbanyak untuk tipe sport.(UDA)