Pemesan Online All New Yamaha R15, Jajal Sirkuit Sentul

Metrotvnews.com, Bogor: Memanfaatkan gelaran Yamaha Sunday Race 2017 seri pertama yang berlangsung di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan kemarin, para pemesan online All New Yamaha R15 diberikan kesempatan istimewa. Yaitu menjajal secara langsung motor yang diresmikan Maverick Vinales di Sirkuit Sentul.



PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) bersama Yamaha Flagship Shop Jakarta menyiapkan 10 unit All New R15 untuk mereka jajal. Unit-unit tersebut disiapkan untuk digunakan pada penginden online All New R15. Ada pun konsumen yang diundang adalah pemesan yang berasal dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Acara ini diawali dengan edukasi lintasan dan saftey riding oleh pebalap Yamaha Racing Indonesia, Galang Hendra dan Rey Ratukore. Tujuannya agar saat berkendara di sirkuit, konsumen tetap aman dan nyaman.Kemudian dilanjutkan dengan "Riding Experience" di lintasan balap, dan dibagi ke dalam dua sesi riding. Hadir memeriahkan acara ini, Minoru Morimoto selaku President Director YIMM serta Kentaro Ito, Vice President Director PT Idemitsu.Morimoto malah ikut memimpin rombongan memutari sirkuit yang jadi pengalaman pertama bagi beberapa konsumen. "Pertama kali coba sirkuit Sentul seneng banget. Baru kali ini saya riding di sirkuit. Jadi pengalaman baru karena biasanya cuma di jalanan biasa," ujar M. Taufan Noviansyah konsumen asal Bekasi.Tak hanya itu, unit yang digunakan sudah sedikit dimodifikasi dengan penggunaan knalpot Sakura serta windshield dan seater cover yang merupakan aksesoris genuine. Tak ketinggalan perwarnaan bodi yang membuatnya berkesan motor balap.(UDA)