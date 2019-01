Kaki-Kaki Yamaha Lexi Kini Dibekali ABS

Jakarta: Yamaha tampaknya ingin menatap 2019 dengan nuansa baru di produk-produknya. Setelah melakukan penyegaran kepada Aerox 155 dan MX-King 155, kini giliran mereka melakukan sentuhan untuk Lexi.



Skuter matik (skutik) dijajaran MAXI tersebut kini hadir dengan fitur baru yakni anti-lock braking system (ABS). Fitur untuk mencegah ban terkunci akibat rem ini tersedua di varian Lexis S ABS.

”Kehadiran varian Lexi S ABS merupakan hasil dari besarnya minat konsumen terhadap skutik MAXI ini. Fitur-fitur Lexi S juga ada pada Lexi S ABS,” papar Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Yordan Satriadi, melalui surat resminya.Jantung pacu skutik produksi Pulogadung, Jakarta, ini masih mengandalkan 125 cc bertenaga 11,7 daya kuda @8.000 rpm serta torsi 11,3 Nm @7.000 rpm. Kemudian untuk untuk Lexi S memiliki fitur tambahan sub-tank suspension, smart key system with Immobilizer, dan Answer Back System.Secara keseluruhan, Lexi S ABS dipasarkan dengan warna Matte Blue dengan harga Rp25,8 juta (on the road Jakarta). Varian dengan ABS ini menjadi varian termahal karena dibawahnya terdapat varian Lexi S dibanderol Rp23 juta (on the road Jakarta), dan varian entry-level Lexi standar di harga Rp20,150 juta (on the road Jakarta).Lantas bagaimana dengan honda Vario 125 sebagai lawan Lexi? Akan ada perubahan apa yang akan ditawarkan oleh Vario 125?(UDA)