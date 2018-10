Suzuki Indonesia Tahan Kehadiran Moge di Tanah Air

Jakarta: Suzuki baru saja kembali melahirkan All New Katana baru-baru ini. Cuma sayangnya Suzuki di Indonesia masih belum berencana untuk menghadirkan naked bike sport tersebut.



Market Relation 2W Section Head PT Suzuki Indomobil Sales, Banggas F.S Pardede, menjelaskan kalau mereka masih belum memikirkan untuk membawa All New Katana. Bahkan mereka belum ada rencana untuk membawa kembali jajaran motor gede yang mereka miliki ke tanah air.

"Karena waktu itu proses baru keluar, dan kita saat ini belum ada gerakan untuk memasarkan big bike ke Indonesia," ujar Banggas kepadadi Pabrik Suzuki Cikarang Jawa Barat.Alasan untuk menahan kehadiran jajaran motor gede ke Indonesia tidak terlepas dari permintaan di tanah air. Menurutnya pasarnya saat ini sedang sulit berkembang, sehingga Suzuki belum melirik kehadiran motor-motor besarnya.Jika melirik ke beberapa kompetitor mereka seperti Honda, Yamaha, dan Kawasaki juga memasarkan jajaran motor gede yang mereka miliki. Sebut saja Honda menjajakan CBR500R, CB500F, CBR1000RR, kemudian Yamaha dengan R1M, MT09, atau R6. Sedangkan Kawasaki lebih lengkap dengan Ninja 300 sampai H2 Carbon, Z650 sampai Z1000, atau sepeda motor petualang mereka yakni Versys 650 dn Versys 1000.Kemudian di pasar global, Suzuki punya jajaran motor besar yang cukup lengkap. Seperti segmen sportbike ada Hayabusa dan GSX-R, di segmeb Cruiser ada Suzuki Boulevard, atau juga di segmen petualng ada V-Strom.Yakin masih tak berminat bawa motor besar Suzuki ke Indonesia?(UDA)