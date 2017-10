'Pompa' Penjualan Bebek, Honda Rilis Revo Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Segmen bebek semakin tergerus skutik, namun Honda tetap meihat pasar motor bebek low entry tetap punya potensi besar seperti Revo. Bahkan mereka menambahkan varian Revo X, yang punya desain lebih agresif dan sporty.



Tampilan depan jadi fokus ubahan desain motor, front cover kini lebih berlekuk dengan sirip udara. Ditambah dengan desain lampu sein tajam di bodi depan, yang menambah kesan modern.

Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM), Thomas Wijaya mengatakan, Honda Revo menawarkan nilai fungsionalistas tinggi dan irit bahan bakar. Selama lebih dari satu dekade, Revo Series sudah terjual lebih dari 5,2 juta unit."Motor jenis bebek ini masih digemari masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Karena itu penyegaran ini diharapkan bisa memberi pilihan terbaik untuk pecinta motor bebek," katanya.Soal mesin tak ada perubahan, tetap 110cc, PGM-FI berpendingin udara, dengan empat percepatan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 59,8 km/liter dengan metode ECE R40, dengan pengukuran Euro3.Tak hanya Revo X, AHM juga memberi penyegaran untuk model Revo Fit dalam hal desain striping dan dial panelmeter yang lebih modern. AHM menargetkan motor ini terjual 160.000 unit per tahunnya.Soal harga, Revo X berbanderol Rp15,3 jutaan dengan pilihan warna putih dan hitam. Sedangkan Revo Fit di angka Rp13,625 juta, dengan pilihan warna hijau, merah dan biru. Harga on the road Jakarta.(UDA)