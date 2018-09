'Perang' Motor Custom Siap Panaskan Celebes

Jakarta: Animo sepeda motor custom terus menggeliat belakangan ini. Bahkan sejumlah kontes khusus untuk sepeda motor custom sudah semakin menjamur, hingga menjangkiti masyarakat di Makassar.



Pada Sabtu (8/9/2018) rencananya akan terselenggara Suryanation Motorland Battle 2018 Seri keenam. Acara ini merupakan salah satu kontes sepeda motor custom terbesar yang aktif beberapa tahun belakangan ini.



“Kami senang bisa kembali hadir di Makassar mengingat tingginya antusiasme dari peserta untuk ikut di acara Custom Bike Contest. Tahun ini dengan tema Live to Inspire kami berharap bisa berbagi inspirasi bagi dengan pecinta custom roda dua di sini,” ujar Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto, melalui keterangan resminya.

Berbagai acara sudah dipersiapkan selama event ini, mulai custom bike contest dengan beberapa kategori kelas berbeda. Nantinya motor Best of The Best pilihan para juri nasional di Makassar ini juga akan diberangkatkan ke Surabaya untuk bertarung menjadi The Greatest Bike tahun ini bersama dengan motor lain dari kota Medan, Palembang, Tangerang Selatan, Semarang, Denpasar, dan Surabaya.Sedangkan penyandang gelar The Greatest Bike nantinya akan dibawa ke acara Custombike-Show di kota Bad Selzuflen, Jerman, melalui program Suryanation Motorland Goes to International Custom Show 2018.Dalam acara yang berlangsung akhir pekan nanti, akan ada ragam kegiatan khas bikers. Misalnya rolling thunder, games, pop up booth yang akan diisi oleh berbagai tenant seperti local apparel, local custom shop, F&B.Di bagian apparel, booth Tigrehood akan menyediakan berbagai aksesoris khas anak motor seperti kaos, jaket, helm dan sarung tangan. Sementara untuk sajian musik akan hadir Shaggydog dan The Changcuters yang akan menghibur penonton.- Chopper/Bobber,- Scrambler/Tracker- Cafe Racer- Street Cub/Choppy Cub- Sport FFA- Chopper/Bobber- Scrambler/Tracker- Special Class: Free for All, Classic Scooter, Matic Custom, Classic Bike dan Collaboration Concept.(UDA)