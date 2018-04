BMW Motorrad Boyong Empat Moge Spesial

Jakarta: Pameran otomotif nasional di awal tahun, rupanya menjadi momentum besar bagi BMW Motorrad Indonesia untuk meluncurkan produk anyar yang mereka boyong ke Indonesia. Tidak main-main, mereka langsung meluncurkan empat produk spesial yaitu HP4 Race, S1000R, lalu ada R1200RT Spezial dan terakhir adalah R NineT Spezial.



Dari paparan yang diberikan oleh CEO BMW Motorrad, Joe Franz menegaskan bahwa mereka membawa motor-motor spesal itu ke Indonesia untuk menggairahkan pasar kendaraan berkapasitas mesin besar. Selain itu mereka juga menegaskan teknologi yang digunakan BMW Motorrad punya standar tinggi.

"Kami membawa varian motor spesial ini ke pasar Indonesia untuk memberikan gairah besar untuk segmen motor besar pecinta BMW Motorrad. Ini menjadi momentum spesial yang sulit dilewatkan, karena memang potensi untuk mengedukasi teknologi terbaiknya di sini, bisa dilakukan," klaim Joe.BMW S1000R jadi motor dengan tampilan perfoma sangat. BMW MotorradMotor ini memang motor yang dikhususkan untuk on track dan sama sekali tidak memenuhi kelayakan berkendara di jalan raya. Namun Jor mengaku sudah ada yang memesan motor tanpa lampu dan sudah menggunakan ban slick murni itu. Harganya menyentuh Rp2,1 miliar dan ini menjadi motor termahal yang dipajang BMW Motorrad di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018.BMW S1000R terbilang pas untuk mereka yang menyukai performa akan sebuah motor sport namun dengan gaya riding yang nyaman dan mudah dikendalikan. Lantaran memiliki basis yang sama dengan pendahulunya S1000RR yang sudah terkenal dengan kebengisan mesin dan handlingnya yang sudah teruji. BMW Motorrad membanderol motor yang satu ini dengan harga Rp595 juta off the road.Motor yang satu ini sangat identik dengan gaya turingnya, tampang depan yang sporty dengan fairing ditambah dengan visor yang bisa diadjust ketinggiannya secara otomatis. Ini membuat BMW R1200RT Spezial jadi sangat menarik untuk dimiliki bagi mereka yang gemar melakukan perjalanan jauh. Harganya mencapai Rp952 juta off the road.Desain BMW R NineT Spezial memang tak jauh berbeda dari saudara terdahulunya. Namun yang membuat R NineT Spezial ini jadi berbeda karena beberapa ornamen di komponennya dibuat lebih stylish dan lebih terlihat elegan. Beberapa varian warna, billet pack club sport men perpaduan warna hitam dengan warna list emas, billet pack storm kombinasi warna silver dan abu-abu. Kemudian dengan warna full silver. Untuk harga, motor ini dibanderol sebesar Rp718 juta yang juga tetap ditawarkan dalam kondisi off the road.Kami akan mengupas satu per satu tentang motor-motor tersebut. Silakan tunggu di artikel berikutnya.(UDA)