All New PCX 150 Ditargetkan Terjual 160.000 Setahun

Jakarta: Optimisme tinggi terlihat dari Honda saat peluncuran All New PCX 150 kemarin, 13 Desember 2017. Motor ini menjadi senjata baru mereka untuk menyerang balik Yamaha Nmax.



Salah satu kelemahan PCX 150 sebelumnya soal harga jual, berhasil dikoreksi. Mereka membanderol skutik premium ini jauh lebih murah, harga perkiraan ada di angka Rp27 juta dan Rp32 juta.

Salah satu penyebabnya adalah skutik tersebut kini diproduksi lokal di Sunter, Jakarta Utara. AHM pun langsung menargetkan angka 160.000 unit per tahun untuk motor yang mulai dijual 2018 ini."Target kita 160.000 unit per tahun. Itu untuk pasar lokal saja, kita belum berencana untuk ekspor," kata Thomas Wijaya, Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM) di sela peluncuran All New PCX 150.Itu artinya AHM menargetkan penjualan All New PCX 150 di angka 13.000-an unit tiap bulan. Meningkat drastis dari PCX 150 lawas yang penjualan cuma 4.844 unit, berdasarkan data AISI per Januari-Oktober 2017.Sementara itu Yamaha Nmax penjualannya di angka 28.000-an unit tiap bulan, sepanjang 10 bulan 2017 saja sudah terjual 289.218 unit. Artinya Honda masih melihat kemampuan All New PCX 150 tahun depan, sebelum menetapkan target lebih tinggi tahun berikutnya.(UDA)