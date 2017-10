Ojo Dumeh, Custom Bike Berbanderol Rp50 Ribu

Dhiaz Nivana, Risma Trutus, Anisa Zulva Mirazqi Januar, tiga lady bikers mengendarai All New Vixion R yang disediakan Yamaha saat …

Kegiatan Otomotif

Rabu, 13 Sep 2017 15:38

Mengangkat tema 'Old School VS New School', JCC hadir bukan lagi sebagai event komunitas tapi lebih pada expo, untuk menga…