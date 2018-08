New Yamaha Xabre, Beginikah Sosoknya?

Jakarta: Sejak pertama kali Yamaha Xabre diperkenalkan pada 2016, hingga kini belum mendapatkan penyegaran. Kini, penggemar sepeda motor bergaya naked bike tersebut patut bersiap-siap, karena tampaknya si pabrikan garpu tala sudah mempersiapkan penyegaran untuk Xabre.



Hal ini dibuktikan oleh sebuah foto yang diunggah oleh akun instagram motoblast. Akun ini mengunggah sebuah foto sebuah sepeda motor bergaya naked bike yang sedang diujicoba di jalanan.

Meski ditutupi oleh stiker hitam, namun banyak orang yang menduga ini adalah New Xabre. Mengingat riding position sepeda motor ini dan desainnya khas milik Xabre.Kehadiran foto tersebut memperkuat dugaan Yamaha Indonesia sedang mempersiapkan Xabre terbaru. Bahkan motoblast juga sudah mengeluarkan desain rekaan/rendering dari Xabre yang mereka beri nama MT-15.Kalau desain rekannya, Xabre facelift masih menggunakan suspensi depan upside down berkelir emas. Hanya saja ukuran head lamp semakin mengecil dan terlihat lebih sipit, sektor desain tangki lebih berlekuk dengan garis khas MT series.Ubahan lainnya nampak di bagian shroud dan under cowl, hingga jok yang menyambung dari depan sampai belakang. Knalpot Xabre facelift pun tampak berbeda dari versi sebelumnya.Dapur pacunya kemungkinan masih dipercayakan kepada mesin LC4V 150 cc FI yang dipadu padankan dengan transmisi enam percepatan. Tenaga 16.12 daya kuda dengan torsi 14,30 Nm siap menghentak penunggangnya.Di Indonesia, gaya yang ditawarkan Xabre terbilang unik dan tidak ada lawannya. Kalau merunut ke Thailand, CB150R ExMotion menjadi lawan yang pas untuk Xabre.(UDA)