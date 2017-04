Warna Baru Honda CBR150R, Terlihat Makin Agresif

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyegaran tampilan dengan mengganti warna dan striping motor kerap dilakukan pabrikan. PT Astra Honda Motor (AHM) baru beberapa hari lalu menyegarkan tampilan Supra GTR 150, kini giliran motor sport untuk kelas beginner yaitu CBR150R.



Motor berkonsep 'total control' ini, tampil lebih segar dan agresif dengan dua pilihan warna baru yang memikat, dengan tema desain berkonsep speedy shape, yaitu Victory Black Red dan Slick Black White. Stripe baru juga disematkan untuk dua varian warna ini.

Sementara itu AHM tetap mempertahankan varian balap dari New Honda CBR150R, yaitu Honda Racing Red dan Repsol Edition. Dua warna pertama dibanderol dengan harga Rp32,975 juta dan versi balap Rp33,875 juta, on the road Jakarta.Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya mengatakan, sejak diperkenalkan awal tahun lalu, New Honda CBR150R diminati oleh para pengendara motor sport di Indonesia. Penerimaan masyarakat untuk motor ini meningkat sebesar 26,1 persen sepanjang tahun 2016.Model ini dilengkapi dengan evolusi performa dan desain agresif yang berorientasi untuk kecepatan, serta garis aerodinamis tegas dan tajam. Sisi depan tampil rendah dan ramping sehingga memberikan pandangan lebih bebas bagi pengendara dan merasa lebih dekat dengan jalanan.Sektor dapur pacunya masih mengusung mesin 150 cc DOHC-6 kecepatan, 4-valve, berpendingin cairan (liquid-cooled). Dari konfigurasi tersebut, mampu melahirkan performanya 18 PS/9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm/7.000 rpm.Uniknya, Honda mampu memanfaatkan basis mesin ini untuk 4 model berbeda, yaitu Supra GTR 150, CB150R Streetfire dan Sonic 150R dan CBR150R itu sendiri.(UDA)