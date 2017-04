Impresi Pertama Menjajal si Mungil All New Honda Scoopy

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa waktu lalu setelah merilis All New Scoopy, PT Astra Honda Motor (AHM) memberi kesempatan untuk merasakan langsung berkendara dengan skutik 110 cc ini. Area parkir disulap menjadi area test ride.



Sedikit membahas All New Scoopy, desainnya tak meninggalkan garis desain Scoopy generasi sebelumnya. Namun kini dibuat lebih modern, tanpa menghilangkan unsur retro pada tampilannya.

Fiturnya semakin komplit, spidometer padual digital analog, lampu LED projector, power socket, bagasi luas, kunci dengan remote serta alarm dan kini peleknya 12 inci dengan ban tebal. Belum lagi tersedia dalam tiga varian, delapan pilihan warna.Menduduki jok dengan ketinggian 744 mm terasa pendek untuk rider berpostur 172 cm. Kaki menapak sempurna duduk di atasnya. Posisi riding-nya tegap, dengan tangan menekuk rileks. Area kaki tak banyak ruang untuk mengatur posisi.Dimensinya yang hanya 1.847 x 686 x 1.061 mm (PxLxT) juga terasa kekecilan. Tapi enaknya sih bakal lebih mudah untuk selap-selip di kemacetan, apalagi bobot hanya 99 kilogram dengan sumbu roda 1.257mm.Pencet starter, maka mesin bertenaga 9 daya kuda dan torsi 9,4 Nm berputar halus. Suaranya mirip All New BeAT eSP, maklum basis mesinnya sama kok.Begitu pula soal akselerasinya, mirip-mirip deh. Akselerasinya kuat diputaran bawah hingga menengah. Cocok untuk riding diperkotaan yang padat, dan tak butuh topspeed.Soal handling, karena bobot ringan dan dimensi mungil, melewati jalur zig-zag yang disiapkan mudah saja. Ukuran pelek 12 inci tak membuat perubahan disini, karena ukuran ban 100/90-12 dan 110/90-12 diameter luar roda jadi mirip dengan pakai pelek 14 inci.Redaman suspensi depan-belakang terbilang pas, empuk tapi juga tak terlalu keras. Dengan catatan itu untuk berkendara sendirian, kalau berbonceng akan lebih empuk karena bobot penumpang bertambah.Soal harga on the road Jakarta, kini diangka Rp17,8 juta. Naik Rp575 ribu saja dari harga Scoopy sebelumnya. Dengan perubahan dan penambahan fitur, kenaikan harga yang ditawarkan masih terbilang wajar.Secara keseluruhan skutik ini layak ditebus untuk anak muda atau remaja. Mesin terkenal irit, dengan akselerasi kuat diputaran bawah cocok untuk target konsumennya. Sayangnya mesin ini bukanlah mesin baru. Kemudian pelek 12 inci masih jarang pilihan ban aftermarketnya.(UDA)