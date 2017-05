Kupas Honda CB650F Terbaru yang Lebih Bertenaga

Metrotvnews.com, Jakarta: Honda menyajikan jajaran produk premium mereka di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017. Terbaru adalah CB650F model year 2017, yang mendapatkan penyegaran tampilan.



Tak hanya soal tampangnya, namun motor ini juga diklaim lebih bertenaga. Tenaga puncaknya kini mencapai 91,7 daya kuda, dengan torsi 63,2 Nm. Versi terdahulu hanya punya 86 daya kuda dan torsi 63 Nm.

"Ada revisi saluran udara menuju throttle body lebih pendek dan gigi rasio 2,3,4,5 dibuat lebih close. Itulah kenapa tenaga dan torsinya naik dibanding model sebelumnya," kata Sarwono Edhi, New Product Service AHM di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.Peningkatan dimulai dari 5.000 rpm. Saluran udara yang lebih pendek menyuplai empat bukaan throttle body 32mm dari kotak udara dan keluar lewat knalpot berkonfigurasi 4-1 yang menggunakan dual-pass untuk mengurangi tekanan balik.Mesin CB650F telah mengaplikasikan arsitektur internal yang compact, 6 percepatan 4 silinder dengan sudut kemiringan kedepan 30°. Kepala silinder mesin DOHC 16 katup mengaplikasikan direct cam actuation, ukuran diameter dan langkah yaitu 67mm x 46mm dengan kompresi rasio 11,4:1.Dinding piston asimetris meminimalkan kontak dengan diameter sekaligus mengurangi gesekan. Ferrous spines di sisi luar permukaan silinder bertekstur mengurangi pemakaian oli (dan gesekan) sekaligus meningkatkan perpindahan panas. SV cam chain yang halus mengurangi hilangnya gesekan dengan aplikasi dari lapisan Vanadium di pin.Lainnya perubahan desain yang semakin kompak dengan dimensi tangki bahan bakar, garis dari shroud, cover headlight hingga ke bagian belakang motor ini. Sisi cowl yang lebih kecil memberikan kesan agresif dari fuel tank dan semakin menonjolkan mesin.Pencahayaan kini seluruhnya sudah menggunakan teknologi LED. Sedangkan suspensi diklaim lebih nyaman dengan penggunaan suspensi depan Showa Dual Bending Valve (SDBV) 41mm. Dipadu lengan ayun alumunium dengan monosok dibagian belakang.Motor ini hadir dengan dua pilihan warna, merah dan hitam dengan banderol harga Rp235 juta, on the road Jakarta.(UDA)