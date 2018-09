Penyebab Mesin Sepeda Motor Overheat

Jakarta: Mesin sepeda motor yang terasa panas kemudian mati mendadak, bisa jadi karena overheat (kepanasan). Biasanya setelah menunggu temperatur mesin turun, maka mesin bisa dihidupkan kembali.



Tak hanya motor yang masih manfaatkan angin sebagai pendinginan, overheat juga bisa menyerang sepeda motor yang telah dibekali pendingin cairan. Tentunya akan merepotkan jika sepeda motor mengalami overheat, aktifitas akan terganggu.

Menurut Heri Prasetyawan dari bengkel Jaw’s Speed di Kota Depok, ada beberapa penyebab mesin overheat.Selain sebagai pelumas, oli juga punya fungsi membantu kontrol suhu mesin. Pada mesin, oli punya jalur sirkulasi tersendiri, nah jalur sirkulasi ini bisa tertutup oleh kotoran yang menyebabkan oli sulit atau malah tak bisa mengalir.“Biasanya jalur oli tertutup lem gasket sehabis bongkar mesin,” papar Heri. Sebab lainnya filter oli tersumbat yang mengakibatkan sirkulasi oli tersendat. Selain overheat, kerusakan jangka panjang bisa membuat piston, dinding silinder, noken as dan klep tergores.Fungsinya mengalirkan udara segar melewati sirip-sirip radiator untuk mendinginkan suhu air radiator atau water coolant. Jika thermo sensor bermasalah, maka kipas tak akan berputar. "Dia yang punya tugas mengaktifkan kipas ketika suhu mesin sudah sampai titik tertentu. Jika jalanan lancar tak terlalu masalah, kalau macet suhu mesin bakal naik lebih cepat,” wantinya.Kipas sebagai pendorong cairan pendingin, bisa saja terlepas dari as yang diputar noken as, seperti milik Yamaha Jupiter MX. Akibatnya kipas tidak akan bergerak buat mensirkulasikan cairan pendingin.Buat yang punya kebiasaan menyemprotkan air bertekanan ke arah radiator, hilangkan kebiasaan itu. “Sirip radiator bisa bengkok dan menutup celah untuk udara lewat. Batu dan kerikil jalan juga jadi penyebab lainnya,” ucap pria ramah ini.Maksud pemasangan komponen ini sih untuk melindungi sirip radiator dari batu buat mencegah sirip bengkok atau malah radiator bocor. Tapi model cover radiator macam-macam modelnya dipasaran. Pilih yang tidak terlalu banyak menutup permukaan radiator supaya pendinginan tetap maksimal.(UDA)