Benelli TRK 251, 502C, & 752S, Debut Global di Bali

Nusa Dua: Benelli akhirnya menepati janjinya untuk menghadirkan world premier sepeda motor di Indonesia. Merek motor asal Italia ini akhirnya menghadirkan TRK 251, 502C, & 752S.



General Manager of Zhenjiang Qjiang Motorcycle Co. Ltd., Dongshao Guo, menjelaskan dalam setahun kebelakang mereka sudah melakukan banyak perbaikan di berbagai sektor. Pengembangan di sektor sistem manajemen, research and development, dan sektor lain untuk menghadirkan produk yang inovatif dan berkualitas.

"Ini menjadi kebijakan politik kami untuk menghadirkan produk yang memenuhi kebutuhan Tiongkok, dan segera diperluas ke pasar Internasional," ujar Dongshao Guo Sabtu (20/10/2018) di Nusa Dua Bali.Dongshao Guo menambahkan Ketiganya rencananya akan mulai dipasarkan di Tiongkok per November 2018. Sedangkan untuk negara-negara lainnya akan menyusul segera, termasuk Indonesia.TRK 251 merupakan entry level Benelli di segmen sepeda motor Adventure. Merek Italia yang kini dimiliki Zhenjiang Qjiang Motorcycle Co. Ltd tersebut menawarkan sepeda motor adventure yang mudah dikendalikan.Mesinnya mengandalkan 250 cc 1-silinder bertenaga 26,8 daya kuda dan torsi 21 nm. Tenaga di salurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6-percepatan.Di Tiongkok TRK 251 dipasarkan dengan dua varian. Varian standar dibanderol 19.800 RMB, dan edisi dengan full box di harga 22.600 RMB. Jika dinilai dengan rupiah maka akan berkisar Rp43,3 juta dan Rp49,5 jutaKemudian 502C adalah sepeda motor dengan gaya cruiser. Sekilas kita akan teringat akan Ducati Diavel namun dengan ukuran yang lebih compact.Jantung mekanisnya dibekali dengan mesin 500 cc 2-silinder bertenaga 47 dk dan torsi 45 nm. Bahkan varian tertingginya menggunakan komponen high performance dari Brembo untuk sektor rem, dan KYB di bagian suspensi.Kemudian 502C juga dipasarkan dengan dua varian. Varian standar ABS dihargai 39.000 RMB, serta varian lengkap dengan KYB dan Brembo di harga 44.800 RMB. Rival Honda Rebel atau Kawasaki Vulcan ini akan berkisar Rp85,4 juta dan Rp98,1 juta.Kemudian model ketiga adalah 752S bergaya naked sport. Benelli menawarkan sebuah motor sport namun tidak menghilangkan kenyamanan untuk digunakan harian.752S dibekali mesin 750 cc DOHC 2-silinder bertenaga 81,6 dk dan torsi 67 nm. Seperti 502C, 752S juga dibekali rem Brembo yang dilengkapi ABS, suspensi depan Marzocchi, dan suspensi KYB di belakang.752S juga segera dipasarkan di Tiongkok dengan harga 47.800 RMB atau Rp104,7 juta untuk varian standar. Kemudian varian lengkap dengan Brembo, Marzocchi, dan KYB dihargai 53.800 RMB atau berkisar Rp117,9 juta.(UDA)