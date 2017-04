Menjajal Plus-Minus Suzuki GSX-S150

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengajak sejumlah awak media dan blogger otomotif untuk riding bersama menggunakan produk terbarunya, GSX-S150 pada Sabtu, 8 April 2017 kemarin.



Di sinilah momen perdana para jurnalis merasakan langsung versi telanjang dari GSX-R150. GSX-R150 merupakan versi full fairing yang sudah pernah kami review langsung setelah mencobanyak di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Lewat perjalanan turing Sunter-Puncak-Sunter, Metrotvnews.com yang juga sebagai salah satu peserta, merasakan sejumlah sisi positif, sekaligus beberapa hal yang sedikit janggal di motor ini.Secara ukuran memang bukanlah paling ringkas, namun saat berada di atasnya, Anda akan merasakan lekuk tangki yang terasa mungil dan nyaman dijepit paha. Kaki pun menapak sempurna untuk rider berpostur 172cm.Beratnya 130kg, sedangkan Yamaha V-Ixion Advance bobot isinya 131kg, dan Honda CB150R Streetfire bobot kosongnya 136kg. Ringan dan mudah dikendalikan, terlebih paduan suspensinya mampu membuat motor ini anteng dipakai menikung di jalan sempit pegunungan.Jujur jok pengendara terasa tipis, busanya agak keras. Dipakai agak lama maka akan cepat membuat panas. Kemudian jok pembonceng kecil, tipis dan tinggi. Namun model split seperti ini juga jadi pembeda dengan kompetitor.Paduan jok seperti ini untuk penggunaan harian dan turing, pastinya akan membuat tak nyaman. Untungnya dalam perjalanan Suzuki Motor Corporation Jepang juga hadir, dan menerima masukan-masukan yang disampaikan awak media.Berbasis sama dengan All New Satria F150, tenaga mesin 147,3cc, DOHC, 4 valve 1 silinder ini kami akui sangat memuaskan. Tenaga maksimal 18,9 dk @10.500 rpm, dan torsi 14 Nm @9.000 rpm. Limiter mesin terdapat di 13.000 rpm.GSX-S150 paling value for money, harga perkenalan hanya Rp23,9 juta yang berlaku sampai akhir Mei 2017. Harga normal disebut akan naik Rp2 juta. Sedangkan harga New V-Ixion Advance Rp25,8 juta dan Honda CB150R Streetfire Rp25,975 juta.(UDA)