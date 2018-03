The New BMW M4 Coupe Edition MOCI, Cita Rasa MOCI Diracik Pabrikan

Metrotvnews.com, Jakarta: BMW Group Indonesia baru saja melakukan serah terima The New BMW M4 Coupe Edition M Owners Club Indonesia kepada customer. Sedan sport dua pintu tersebut di desain secara khusus sesuai dengan keinginan para pemesannya.



Karen Lim, Presiden Direktur BMW Group Indonesia, menjelaskan setiap pelanggan setia BMW M memang unik. The New BMW M4 Coupe Edition M Owners Club Indonesia melengkapi keunikan tersebut secara eksklusif dan premium.



"BMW bekerja sama dengan BMW M Owner Club Indonesia dan Eurokars menghadirkan The New BMW M4 Coupe Edition M Owners Club Indonesia. Sebuah kendaraan yang dirancang khusus untuk memenuhi permintaan unik setiap individu," papar Karen Lim saat hari Rabu, 29 April, di Kebon Jeruk Jakarta.

Keunikan ini bisa dilihat dari kelir yang dibalurkan pada mobil edisi khusus tersebut dibuat melalui proses pengecatan khusus dan eksklusif oleh BMW Group. Bahkan agar tampilan mobil yang hanya diproduksi terbatas itu kian menarik, para customer memasangkan pelek alloy 19 inci model 473 M double spoke berwarna hitam.Sentuhan khusus agar mobil kian eksklusif tampak pada kabin mobil. Kulit Trim Merini dipilih untuk melapisi dihampir seluruh interior mobil. Bahkan tersemat pula grafir One of 12 yang terukir di dashboard sebagai penanda mobil tersebut edisi terbatas.Pada sistem pengereman, mobil yang hanya ada di Indonesia tersebut menggunakan BMW M Carbon Ceramic Brakes. Inovasi ini berfungsi mengoptimalkan performa pengereman yang lebih baik.Sedangkan urusan mesin, mobil sedan asal Jerman itu tidak mengalami perubahan. The New BMW M4 Coupe Edition M Owners Club Indonesia dibekali mesin berteknologi M Twin Power Turbo berkapasitas 3.000 cc dengan enam silinder. Dengan modal mesin tersebut, diklaim mampu menyentuh 100 kilometer per jam dalam tempo 4,1 detik saja.(UDA)