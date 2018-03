Mayoritas Komoditas Kebutuhan Pokok Alami Fluktuasi Harga

Metrotvnews com, Kudus: Mayoritas komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selama April 2015 mengalami fluktuasi harga meskipun ada beberapa komoditas yang harganya relatif cukup stabil.



" Komoditas yang harga jualnya cukup stabil selama April 2015 tercatat ada empat komoditas," kata Kasi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Sofyan Dhuhri, di Kudus, Minggu (3/5/2015).

Keempat komoditas yang dimaksudkan, yakni beras IR 36, daging sapi, tepung terigu, dan wortel. Harga jual beras IR 36 di awal Mei 2015 tercatat harga jualnya stabil dengan harga Rp7.500 per kilogram. Demikian pula, daging sapi dijual Rp90 ribu per kg, tepung terigu Rp8.000 per kg, dan wortel Rp7.000 per kg.

Sementara itu, lanjut Sofyan, mayoritas komoditas kebutuhan pokok masyarakat cenderung berflutuasi, di antaranya gula pasir di awal Mei 2015 dijual Rp9.500 per kg akhir Mei 2015 dijual Rp11.500 per kg, dan minyak goreng awalnya dijual Rp11 ribu per kg, kini turun menjadi Rp10 ribu per kg.

Daging kerbau awalnya dijual Rp105 ribu per kg kini naik menjadi Rp110 ribu per kg, daging ayam broiler awalnya dijual Rp27 ribu per kg kini dijual Rp28 ribu per kg, daging ayam kampung Rp55 ribu per kg atau naik Rp5.000 dibanding awal Mei 2015.

Komoditas lainnya, seperti kobis juga berfluktuasi dari sebelumnya hanya dijual Rp3.000 per kg kini naik Rp3.500 per kg meskipun pertengahan bulan lalu juga sempat naik menjadi Rp4.000 per kg.

Fluktuasi harga juga terjadi pada komoditas kentang awal Mei dijual Rp9.000 per kg dan sempat naik menjadi Rp10 ribu per kg, kemudian turun menjadi Rp8.000 per kg.

Cabai merupakan salah satu komoditas yang paling berfluktuasi, seperti cabai merah kriting sempat dijual Rp10 ribu per kg dan berulang kali berfluktuasi dan akhir April 2015 dijual Rp22 ribu per kg.

Hal serupa juga terjadi pada cabai merah besar awalnya dijual Rp18 ribu per kg dan secara bertahap naik menjadi Rp40 ribu per kg. Untuk cabai rawit merah awalnya dijual Rp25 ribu per kg sempat turun Rp20 ribu per kg, kemudian naik lagi menjadi Rp25 ribu per kg.

" Kalaupun ada kenaikan harga karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, tentu belum signifikan karena masih ada yang sempat turun harga," pungkasnya.

Pantauan harga jual kebutuhan pokok masyarakat tersebut dilakukan di beberapa pasar tradisional di Kudus, seperti Pasar Bitingan dan Pasar Kliwon Kudus.

(ABD)