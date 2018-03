"Guard of Honour Bakal Melecut Semangat Liverpool"

Metrotvnews.com, London: Chelsea sudah sah menjadi jawara Liga Primer Inggris 2014--2015 usai menang atas Crystal Palace, Minggu 3 Mei. Guna memberi penghargaan atas pencapaian Chelsea, Liverpool memutuskan untuk melakukan seremoni "guard of honour" atau penghormatan sebelum pertandingan saat bersua The Blues di Stadion Stamford Bridge, Minggu 10 Mei.



Butuh jiwa besar dari pemain Liverpool untuk melakukan seremoni "guard of honour". Mengingat The Blues merupakan salah satu rival The Reds dalam memperebutkan gelar juara pada musim lalu.

"Anda harus menaruh respek kepada Chelsea. Mereka merupakan tim terbaik pada musim ini. Tapi kami harus menggunakan momen ini (guard of honour) sebagai ajang untuk memotivasi diri untuk maju," ungkap Henderson.Liverpool bisa terluka dua kali saat bersua The Blues. Selain meratapi diri harus melakukan penghormataan kepada pesaing yang sudah sah menjadi juara, Liverpool juga bisa kehilangan kesempatan bermain di Liga Champions musim depan andai kalah dari The Blues. Maklum, The Reds untuk sementara tertinggal tujuh poin dari peringkat keempat, Manchester United. Dengan kompetisi menyisakan tiga pertandingan lagi, tiga angka atas The Blues wajib didapat.Henderson tahu betapa pentingnya laga ini. Tapi ia optimistis Liverpool bisa menang. Apalagi dari tiga pertemuan musim ini, Liverpool sempat menang dua kali atas The Blues di babak semifinal Piala Liga."Kami harus memeragakan permainan seperti kunjungan terakhir. Jika bisa melakukannya, kami memiliki peluang bagus untuk meraih hasil dari pertandingan ini," tegas Henderson. (ESPN)(HIL)