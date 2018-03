Malcolm Young Telah Berangsur Pulih?

Metrotvnews.com, Sydney: Surat kabar Australia Daily Mail telah menerbitkan beberapa foto terbaru gitaris dan pendiri AC/DC, Malcolm Young. Dalam foto tersebut, Malcolm terlihat berjalan dibantu oleh seseorang.



Malcolm terpaksa meninggalkan AC/DC tahun lalu karena menderita demensia. Posisinya telah digantikan oleh Stevie Young, keponakan Malcolm dan Angus Young.

AC/DC rocker Malcolm Young looks frail on walk with a friend in Sydney http://t.co/nsqfSDfgm5 pic.twitter.com/x6uijCOabr