Pedoman Membeli Mobil 2012-2013 dari CarMall

Metrotvnews.com, Jakarta: Memperingati hari ulang tahunnya yang pertama di Indonesia pada bulan Agustus 2012 lalu, tim redaksi CarMall.com menyelenggarakan program CarMall Car Buyers Guide 2012 – 2013.



Kegiatan ini akan menjadi puncak agenda tahunan tim redaksi CarMall.com untuk kebutuhan Audiens yang nyaris menyentuh angka 400.000 pengunjung per bulan, melalui rancangan katalog berdasarkan mobil–mobil yang telah diuji sepanjang tahun 2012.



Melalui enam kriteria data yang ditetapkan, tim redaksi telah menguji 57 mobil sepanjang tahun 2012 dan berhasil meloloskan 49 mobil dalam tahap seleksi awal.



Setelah melalui proses seleksi ketat akhirnya didapatkan 28 Mobil Terbaik (Juara dan Runner-Up) dari 12 Kategori yang ditetapkan.



Kendaraan Terbaik Versi CarMall:



1. Best City Car of the Year



- Pemenang: Honda Brio (26 Poin)

- Runner Up I: Mitsubishi Mirage (24 Poin)

- Runner Up II: All New Kia Picanto (21 Poin)



2. Best Small Hatchback of the Year



- Pemenang: Ford Fiesta Hatchback (25 Poin)

- Runner Up I: Mazda 2 Hatchback (24 Poin)

- Runner Up II: Volkswagen Golf (24 Poin)



3. Best Medium Hatchback of the Year



- Pemenang: All New Ford Focus Hatchback (28 Poin)

- Runner Up: Mercedes-Benz B-Class (25 Poin)



4. Best Small MPV of the Year



- Pemenang: Nissan Grand Livina (25 Poin)

- Runner Up: Suzuki Ertiga (24 Poin)



5. Best Small MPV of the Year



- Pemenang: Nissan Evalia (20 Poin)

- Runner Up : Daihatsu Luxio (17 Poin)



6. Best MPV of the Year



- Pemenang: All New Nissan Serena (24 Poin)

- Runner Up: Peugeot 5008 (23 Poin)



7. Best Crossover/Light SUV of the Year



- Pemenang: Nissan Juke (23 Poin)

- Runner Up: Peugeot 3008 (22 Poin)



8. Best SUV Compact of the Year



- Pemenang: Mazda CX-5 (27 Poin)

- Runner Up I: Mitsubishi Outlander Sport (23 Poin)

- Runner Up II: New Chevrolet Captiva (23 Poin)



9. Best SUV of the Year



- Pemenang: All New Hyundai Santa Fe (25 Poin)

- Runner Up: All Honda CR-V (24 Poin)



10 Best Small Sedan of the Year



- Pemenang: All New Ford Focus Sedan (29 Poin)

- Runner Up I: Audi A4(26 Poin)

- Runner Up II: Subaru Legacy (23 Poin)



11. Best Mid-Size Sedan of the Year



- Pemenang: All New Hyundai Sonata (29 Poin)

- Runner Up: Mazda6 (28 Poin)



12. Best Double Cab of the Year



- Pemenang: All New Ford Ranger (26 Poin)

- Runner Up: All New Chevrolet Colorado (22 Poin)



Viewers Pick 2012 - 2013



12 mobil pemenang di atas bersama dengan 16 mobil finalis lainnya (total 28 mobil), akan mengikuti babak 'Viewers Pick', di mana selama sebulan penuh (16 Januari – 16 Februari 2013) publik secara luas akan memilih 'Mobil Unggulan' mereka sebagai implementasi program Viewers Pick–CarMall Car Buyers Guide 2012 – 2013.



Untuk berpartisipasi di ajang 'Viewers Pick', publik cukup mengakses http://id.carmall.com/carmallcarbuyersguide, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk aturan main yang sudah ditetapkan oleh panita. (RO/OL-07)