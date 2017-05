Perjalanan Jauh Pakai Citycar, Perhatikan Barang Bawaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Belakangan ini masih terdapat beberapa momen libur panjang. Momen ini digunakan sebagian kalangan untuk perjalanan pulang ke kampung halaman untuk berlibur.



Bagi yang menggunakan mobil berukuran besar, tentu tidak akan banyak masalah, jika membawa barang banyak karena kapasitasnya besar. Berbeda jika perjalanan jauh menggunakan citycar yang harus memperhatikan kapasitas kabin.

Roof Box. Toyota Tunas Bandung

Head of Public Relation and Corporate Social Responsibility Department PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Intan Vidiasari, membeberkan kenyamanan harus tetap diutamakan. Pastikan barang bawaan tidak sampai menggangu kenyamanan penumpang."Kalau untuk mobil kecil kapasitas kabin enaknya untuk empat orang. Jadi dengan kapasitas bagus yang luas bisa bawa barang banyak, tapi dipertimbangkan kenyamanan orang di dalamnya," ucap Intan pada Rabu (17/5/2016) di acara yang diadakan Mobil123.com di Foodism Kemang Jakarta.Sebagai contoh Mitsubishi Mirage memiliki dimensi panjang 3.795 mm, lebar 1.665 mm, dan tinggi 1.510 mm. Mobil ini memiliki gross vehicle weight atau sanggup menampung beban mencapai 1.310 kilogram.Jika membandingkan dengan Honda Brio, ukuran Mirage terbilang lebih besar sedikit. Brio memiliki dimensi panjang 3.610 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.485 mm.Intan tidak menyarankan jika citycar diberikan roof rack atau roof box untuk menambah kapasitas bagasi. Hal ini diingatkan karena dapat mempengaruhi performa mobil."Mirage menggunakan mesin 1.200 cc dan memiliki konsumsi bahan bakar mencapai 24,2 kilometer per liter. Jika menambah beban, tentu akan membuat kinerja mesin semakin berat dan konsumsi bahan bakar lebih boros," lanjut Intan.Nah sudah siap untuk berlibur? Jangan lupa perhatikan barang bawaan selama berlibur.(UDA)