Bisa Ganti Sepaket, Keunggulan Ladder Frame di Mobil

Jakarta: Tabrakan yang mengakibatkan kerusakan di rangka, pasti bakal membuat pemilik mobil pusing tujuh keliling. Tentu akan ada pertimbangan untuk memperbaikinya atau mengganti sasis.



Department Head After Sales Field Region I Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Abdul Rauf, menjelaskan kalau untuk mobil dengan basis ladder frame bisa saja melakukan penggantian. Hal ini akan lebih baik dibandingkan memperbaikinya.



"Kalau penanganan terhadap sasis, tinggal lihat kerusakannya. Misalnya bengkok atau patah, tinggal pilih ditarik atau disambung. Nantinya ada resiko karena kekuatannya sudah berbeda. Dari pada risiko, mending diganti," ujar Abdul Rauf beberapa waktu lalu di dealer Mitsubishi Tebet.

Deputy Group Head of After Sales Planning and Training Group PT MMKSI, Sunarjadi, membeberkan kalau sasis monocoque memiliki bentuk menyatu dengan bodyi mobil sehingga tidak bisa diganti. Sedangkan model ladder frame terpisah dengan bodi, sehingga bisa diganti.Abdul Rauf menambahkan, memang jarang ada konsumen yang melakukan penggantian sasis akibat tabrakan atau rusak. Namun bengkel resmi Mitsubishi Indonesia menerima pemesanan sasis jika ada konsumen yang membutuhkan."Harga sasisnya mungkin Rp10-20 juta. Biaya ketuk (nomor) sasisnya tak sampai Rp1 juta. Biaya totalnya tergantung berapa suku cadang yang harus diganti dan biaya pengerjaan, tak sampai Rp100 juta," beber Abdul Rauf.Pria ini juga menyarankan jika melakukan penggantian sasis, sebaiknya dilakukan di bengkel resmi. Sehingga hasil pengerjaanya sesuai dengan standar pabrikan dan dapat dipertanggungjawabkan.(UDA)