Jangan Asal Buka Pintu Mobil, Perhatikan Kondisi Sekitar!

Chicago: Saat berkedara, keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab bersama. Contoh sederhana dan tidak boleh dianggap sepele adalah cara membuka pintu mobil yang aman, mengingat di jalan banyak motor atau kendaraan lainnya.



Telah menjadi kebiasaan, saat duduk di kursi kiri membuka pintu kiri dengan tangan kiri, karena tentu saja ini lebih mudah. Namun, di Belanda banyak pengendara mobil maupun penumpangnya yang berada di sebelah kiri akan membuka pintu mobil dengan tangan kanan.

Dalam studi tahun 2011, di Chicago, Amerika ditemukan satu hari satu orang pengendara sepeda terkena kecelakaan pintu mobil yang terbuka. Dan taksi di kota New York telah terpasang 13.000 stiker yang menginformasikan agar berhati-hati saat membuka pintu kiri mobil. Di Chicago terbukti berkurang atas kejadian kecelakaan tersebut setelah kampanye membuka pintu kiri dengan tangan kanan.Jika di Jakarta, kondisinya ramai akan pengendara sepeda motor. Penumpang mobil terutama yang berada di jok sebelah kiri juga harus berhati-hati pada pengendara motor yang ramai di jalan, dan cara "Go Dutch" ini bisa diaplikasikan.Cara yang digaungkan oleh DutchReach.org, yaitu advokasi gerakan "Reach, Swivel, Look, Open" atau mudahnya disebut "Go Dutch" mempelopori cara aman ketika Anda turun dari mobil (terutama saat duduk di jok sebelah kiri)Cara aman agar terhindari dari kecelakaan "dooring" (yang berarti kecelakaan karena terkena pintu mobil) adalah dengan menggunakan tangan kanan.Ketika tangan kanan Anda membuka pintu mobil sebelah kiri, seketika itu juga badan Anda akan memaksa tubuh bagian atas untuk berputar dan melihat bagian belakang mobil. Ini bisa menyelamatkan pengendara lain juga diri Anda sendiri.Lantaran di Indonesia pengemudi duduknya di sebelah kanan dan melaju di sebelah kiri ruas jalan, maka kebiasaan yang bisa ditiru adalah membuka handle pintu menggunaan tangan kiri. Tentunya sembari menoleh ke belakang.(UDA)