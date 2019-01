Jalan Tol Bukan Arena Balapan

Jakarta: Jalan tol di Indonesia disebut juga sebagai jalan bebas hambatan. Tapi tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat pengendara memacu kecepatannya melebihi batas.



Ditegaskan, bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan paling rendah adalah 60 kilometer per jam, dan paling tinggi 100 km per jam. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahkan di musim liburan ini Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Refdi Andri berpedan, selain isu kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru, isu keselamatan juga sangat penting."Kita berpesan kepada semua pihak, manakala lelah, capek maka harus beristrirahat," jelas Refdi kepada Medcom.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.Refdi berpesan kepada masyarakat untuk perhitungkan jarak tempuh yang sangat jauh. Jangan memburu kecepatan, penting untuk menjaga keselamatan."Apalagi kalau mereka berangkatnya dari Merak ke Semarang atau Surabaya, itu sekitar 850 km lebih. Kalau mereka mengejar itu sampai 15 jam, wah itu luar biasa kecepatannya," tambah RefdiSekali lagi Ia menegaskan, masyarakat diimbau untuk memperhitungkan waktu keberangkatan, waktu stirahat dan kesiapan kendaraan.(UDA)