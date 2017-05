Mudik Pakai Mobil Baru? Pastikan Siap Sebelum Lebaran

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak orang membeli mobil baru sebelum mudik lebaran. Namun jika anda ingin menunggangi mobil baru saat mudik, pastikan mobil anda sampai sebelum waktu mudik.



Sebagai contoh, jika anda ingin menunggangi All New Honda CR-V maka bersiap anda gigit jari. Pasalnya mobil ini baru akan ada stoknya usai lebaran.

"Kalau inden sekarang bisa (All New CR-V), hanya saja unitnya tidak bisa sekarang. Baru diantarkan Juli 2017," ungkap salah seorang sales Honda di Jakarta.Dia juga menambahkan bahwa unit paling banyak dipesan adalah varian Prestige. Tidak ada salahnya siap-siap menunggu antrian cukup panjang jika membeli All New CR-V varian tertinggi.Mengambil contoh lain, konsumen Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate juga terkena waktu tunggu. Bahkan jika anda telat memesan, bisa jadi mobil baru dihantarkan usai lebaran."Kalau memesan di Indonesia International Motor Show (IIMS) kemarin, unit sudah mulai diproduksi. Kayaknya satu bulan unit sudah siap.. Jika memesan setelah IIMS, masih tetap menunggu satu bulan," ujar Head of PR & CSR PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Intan Vidyasari, pada Rabu (17/5/2017) di acara yang diselenggarakan Mobil123.com di Foodism, Kemang, Jakarta.Intan menjelaskan bahwa kapasitas produksi Pajero Sport Dakar Ultimate di pabrik Mitsubishi sudah dimaksimalkan. Hanya saja waktu tunggu tetap lama karena diakuinya permintaan lebih tinggi dari pada kapasitas produksi."Tapi kalau Pajero Sport lainnya ready stok, bisa langsung dihantarkan," tambahnya.Berniat mudik dengan mobil baru? Pastikan mobilnya dihantarkan tepat waktu sebelum mudik.(UDA)